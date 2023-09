Unione Europea - Vittoria per Macron | von der Leyen avvia un' indagine anti-dumping sui cinesi

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La Francia aveva ben poche chance di successo nella partita per ottenere un'sulle auto, ma, alla fine, i i transalpini sono riusciti a ottenere un importantediplomatica. Durante il suo discorso sullo stato dell'al Parlamento europeo, il presidente della Commissione, Ursula von der, ha annunciato l'avvio di un'apposita inchiesta, dando così un seguito alle continue pressioni dei transalpini degli ultimi mesi e sovvertendo un pronostico dato come sfavorevole a Parigi per l'opposizione dei tedeschi e le irritazioni di diverse altre cancellerie europee. Settore cruciale. I veicoli elettrici rappresentano un "settore cruciale per l'economia verde, con un enorme potenziale per l'Europa. Attualmente, però, i mercati globali ...