Una sanatoria per contanti e valori nelle cassette di sicurezza? Il governo smentisce

Il governo Meloni, secondo il Corriere della Sera , intende ritentare il varo divoluntary disclosure (leggi) su valori e contanti detenuti nelle cassette di sicurezza . Vecchia idea di Matteo Renzi poi accarezzata anche dalla Lega all'inizio del governo gialloverde.sulle cassette di sicurezza. Il governo, secondo quanto riporta il Corriere, ci pensa. Èmisura chiara per far dietro pagamento di un'aliquota, centinaia di miliardi di contante e ...Per le somme non accertabili, invece, si starebbe pensando aregolarizzazione senza prelievo . Si dovrebbe, però fare in modo di evitare che entrino nellaanche somme derivanti da reati ...Spesso i tempi per avereedilizio possono diventare anche molto lunghi a causa delle pratiche da svolgere per questo si punta a rendere tutto più semplice e veloce quanto meno nei casi ...

Una sanatoria per contanti e valori nelle cassette di sicurezza Il ... Open

Una nuova sanatoria per i contanti detenuti a casa e nelle cassette di sicurezza La Legge per Tutti

La sanatoria di un abuso edilizio prevede un procedimento che richiede tempo, adempimenti burocratici e soldi. Spesso i tempi per avere una sanatoria edilizio possono diventare anche molto lunghi a ...A lanciare la notizia di una nuova voluntary disclosure o sanatoria sui contanti e i valori non dichiarati al fisco, in gran parte nascosti nelle cassette di sicurezza delle banche è il Corriere della ...Il Governo sta lavorando o no a una sanatoria per regolarizzare i contanti detenuti in cassette di sicurezza e in casa Le parole del viceministro Leo chiarisco il mistero.