Una relazione che non si salverà mai | l’ammissione social di Daniele Dal Moro

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Oriana eancora una volta lontani, la giovane venezuelana è pronta per entrare al Grande Fratello spagnolo e ha lasciato in Italia. Una situazione alquanto critica che non piace al ragazzo che ha espresso la sua totale perplessità Oriana Marzoli è pronta a varcare la soglia del Gran Hermano Vip in Spagna, un passo che potrebbe avere profonde implicazioni sulla sua turbolentaconDal. La modella venezuelana, nota per la sua partecipazione in diversi reality show, si trova già in Spagna da giorni per partecipare a questa nuova avventura televisiva, lasciando il suo fidanzato o presunto tale – non sappiamo neanche noi – con un mix di emozioni contrastanti. La notizia del coinvolgimento di Oriana nel Gran Hermano Vip ha suscitato una serie di reazioni tra i fan ...