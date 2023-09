... giocatore di videogame, un ex pilota di corse fallito e undi sport automobilistico ...I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del festival o presso la biglietteria del Teatro. ...Dopo aver illustrato il proprio percorso personale e lavorativo, ilsi è concentrato su quelle che saranno le linee di indirizzo per rendere i plessi di Castelvenere e Faicchio sempre ...... dove ha ricevuto il premio come migliordella scorsa stagione. Marotta - Calciomercato. Abbiamo dovuto gestire ilfenomeno del calcio arabo le cui conseguenze ancora non riusciamo a ......con l'occasione hanno potuto ammirare la bellezza del Palazzo storico completamente rimesso a... Nervi saldi, il solito lavoro prezioso delPaduano e alla fine il cantiere non si è mai ...

Un nuovo Dirigente Scolastico all’Istituto Superiore di Faicchio anteprima24.it

A Feltre i Lavori pubblici diventano autonomi: 24 candidature per il nuovo dirigente Corriere Delle Alpi

Oltre 25 mila ragazzi in attesa della prima campanella che suonerà stamattina. I sindacati: “Si ricorre sempre ai docenti precari, già più di 300 le supplenze” ...Alla vigilia della prima campanella del nuovo anno scolastico, l'assessore comunale alla Scuola e politiche sociali di Termoli riunisce i presidi delle scuole comunali per fare il punto della situazio ...Ci sono quattro nuovi indagati per la tragedia ferroviaria alla stazione di Brandizzo nella quale sono morti 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari, intorno alle 23.50 di mercoledì ...