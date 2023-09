Un neonato annega in mare a Lampedusa durante lo sbarco di nuovi migranti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Un bambino di cinque mesi è morto dopo essere finito in acqua al momento dello. La tragedia è avvenuta intorno alle 4 del mattinole caotiche operazioni di approdo dei 46soccorsi dalla motovedetta della Guardia costiera, quando più persone sono finite in acqua. Ieri si è raggiunto un record: oltre 5mila igiunti sull’isola., uninUndi cinque mesi è mortounoquesta notte. Questa tragedia si è verificatale caotiche operazioni di approdo dei 46soccorsi dalla motovedetta della ...

