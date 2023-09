Un muro anti-immigrati | Francia e Germania dichiarano guerra all' Italia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) È una manovra a tenaglia. Eccola l'Europa solidale. L'Europa socialista che teme la batosta alle prossime elezioni Ue (si vota a giugno 2024) e quindi alza i muri, come le tanto demonizzate - dalla sinistra - Polonia e Ungheria. Laannuncia che «fino a nuovo avviso» non accoglierà più migrdall', e larafforza i controlli a Ventimiglia, dove nel recente passato ci sono stati respingimenti violenti da parte della Gendarmerie. Le notizie trapelano in serata, sia da Berlino che da Parigi. Poco dopo la conferma. È la riprova che la strategia del governo Meloni, in un contesto dove ogni Stato dell'Unione o quasi pensa a sé, è l'unica possibile: accordi coi Paesi di partenza per stroncare la tratta di esseri umani, lotta ai traffic, pugno di ferro con le Ong che trasgrediscono ...

... già identificati come pro vax, pro green pass, pro mascherine e sostenitori delle misure... ha trovato un massicciodi resistenza e si è guadagnata titoli e commenti beffardi sul pericolo di ...Di norma- porno si parlava già nel 2020 , ma purtroppo la soluzione non è così semplice, anzi. Io ho letto per caso Ildi Sartre a 12 anni e ne porto ancora i segni. Quello e altri libri ..."Per quanto riguarda l'accoglienza " prosegue Di- abbiamo dato seguito alle intenzioni del ... Situazione identica per l'ordinanzaalcol, oggi innovativa soprattutto per il consumo. Questo ...... rispettivamente coordinatrici dei Centriviolenza 'Associazione Impegno Donna CAV Telefono ...in ulteriori emozioni con l'ascolto di alcune testimonianze di donne che hanno abbattuto ildella ...

Fiorentina, per fermare la Dea serve un muro in difesa Viola News