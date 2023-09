Ultime Notizie – Ursula von der Leyen parla | la commissaria lavora all’uncinetto

(Di mercoledì 13 settembre 2023)von der, presidente della Commissione europea, tiene oggi 13 settembre l’ultimo discorso sullo stato dell’Unione della legislatura, in plenaria a Strasburgo. Il lungo intervento viene ascoltato anche dallaagli Affari interni, Ylva Johansson, che non rinunciadurante la seduta. Inevitabilmente, le immagini atterrano sui social… Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli". LIVE Sky Tg24

Kim in Russia, scende dal treno blindato: priorità legami con Mosca Sky Tg24

Si susseguono in questi giorni i commenti social da parte di tifosi e addetti ai lavori sulla squalifica di quattro anni per doping imposta a Simona Halep, La sentenza è arrivata nelle ultime ore ma i ...L’allenatore ha sottolineato il pieno recupero di Reca e la titolarità di Dragowski. Muhl, invece, resta da valutare ...ROMA (ITALPRESS) – “Il contributo alla crescita deve essere necessariamente analizzato alla luce dei costi per il loro finanziamento, come ogni politica pubblica essa deve essere sottoposta a una rigo ...