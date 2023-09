Ultime Notizie – Stupro Palermo | la vittima | “Basta insulti sui social”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dice “” agliche riceve dagli haters, uomini e donne, sui, la ragazza di 19 anni stuprata lo scorso 7 luglio al Foro Italico di. Lo sfogo arriva su Instagram dove la giovane, che vive da tempo in una comunità protetta, se la prende con chi la attacca insultandola per il modo in cui si veste o per le foto pubblicate in bikini sui. “Perché dovrei cambiare quella che sono per paura di come mi vesto? – dice la giovane – Io devo rinunciare al mio essere per dare soddisfazione a persone che mi giudicano? Non voglio scendere nei particolari, ma sono stata molestata anche quando ero vestita accollata fino al collo, per un sorriso.con gli”. “Mi fate ribrezzo, e pensare che stavo cadendo nella vostra trappola. Siete delle ...