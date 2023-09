Ultime Notizie Serie A | Frattesi e i messaggi a Inzaghi | nuovi scenari per Pogba

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter,dueper il derby Il centrocampista ha segnato una doppietta con l’Italia ed è pronto per il derby. Caso, il francese si fidato del medico di Miami Il centrocampista non ha letto l’etichetta e ora rischia la carriera. Milan, personalizzato per Giroud L’attaccante non ha lavorato in gruppo ma non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza con l’Inter. Milan,controlli per Kalulu Il centrale dovrà effettuareesami per capire se potrà esserci per il derby. Roma, contro l’Empoli Mourinho lancia Dybala e Lukaku: la ‘Lubala’ Roma, Jose Mourinho contro l’Empoli sta pensando di ...