Ultime Notizie Roma del 13-09-2023 ore 19 | 10

(Di mercoledì 13 settembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano of nuovamente gli essere in apertura di giornale l’Attacco ucraino in Crimea amici li hanno colpito la città di Sebastopoli sono 24 le persone rimaste ferite di cui 4 in condizioni abbastanza gravi anche un incendio edificio colpito dei missili è andato a fuoco non era una struttura civile nessun pericolo per le persone piace il governatore della zona secondo quanto riferito dal intelligence di chi è che sono stati danneggiati il cantiere navale una grande nave d’assalto anfibio è un sottomarino intanto nelle stesse ore del presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il leader nordcoreano Kim jong-un insieme hanno ispezionato la struttura di del razzo spaziale soyuz 2 nella capitale della Corea del Nord Pyongyang sono stati lanciati due missili balistici ...