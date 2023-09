Ultime Notizie Roma del 13-09-2023 ore 15 | 10

(Di mercoledì 13 settembre 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 13 settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuova ucraino in Crimea missili hanno colpito la città di Sebastopoli sono 24 le persone rimaste ferite di cui 4 in condizioni abbastanza gravi nel tuo caso anche un incendio edificio con dei missili andata a fuoco non era una struttura civile nessun pericolo per le persone dice il governatore della zona secondo quanto riferito dal intelligence di chi è che sono stati danneggiati il cantiere navale una grande nave d’assalto anfibio è un sottomarino intanto nelle stesse ore del presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il leader nordcoreano Kim jong-un insieme hanno ispezionato la struttura di lancio del razzo spaziale soyuz 2 nella capitale della Corea del Nord Pyongyang sono stati lanciati due missili balistici fatto il mar del Giappone torniamo in ...

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli". LIVE Sky Tg24

Kim in Russia, scende dal treno blindato: priorità legami con Mosca Sky Tg24

Vivere qualche mese nello spazio accelera l’invecchiamento e determina cambiamenti che di solito si verificano in 10-20 anni di vita sulla terra, con effetti deleteri su occhi, cuore, Dna e metabolism ...CASALBORDINO – Mentre alla Esplodenti Sabino di Casalbordino (Chieti) le operazioni di soccorso vanni avanti dopo l’incidente avvenuto in mattinata, è prevista per domani, dinanzi al gup del Tribunale ...Paul Pogba è nel pieno del caos doping. Nella giornata di lunedì, il Tribunale Nazionale Antidoping ha reso noti i risultati dei test fatti dopo la sfida tra Udinese e Juventus e il centrocampista è ...