Ultime Notizie Roma del 13-09-2023 ore 11 | 10

(Di mercoledì 13 settembre 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Ucraina l’allargamento europeo Il Green Deal and daughter immigrazione rapporti con la Cina sono alcuni dei temi principali del discorso sullo stato dell’Unione anche la presidente della commissione europea Ursula von der leyen pronuncia la plenaria del eurocamera Strasburgo l’intervento iniziato poco dopo le ore 9 Durerà circa 70 minuti e in aula come negli anni scorsi saranno presenti alcuni ospiti a cena e già Ditemi che affronterà il capo dell’ esecutivo europeo nel discorso von der leyen e si soffermerà sui traguardi raggiunti finora nel corso della legislatura e 90% delle proposte politiche stato concretizza dalla Commissione una grande nave d’assalto anfibio un sottomarino sono state danneggiate nell’attacco ucraino nella notte scorsa al cantiere navale orzo ...

Napoli - Leo Ostigard , difensore del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed - zone dopo Norvegia - Georgia 2 - 1, parlando anche del suo compagno in azzurro Khvicha ... Il mediano ritornato a Torre del Greco con una vistosa fasciatura alla gamba è pronto a fare di tutto per esserci domenica sera e lea riguardo sembrano essere positive.

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli". LIVE Sky Tg24

Kim in Russia, scende dal treno blindato: priorità legami con Mosca Sky Tg24

Per la prima volta nella storia della Tgr Veneto il nuovo caporedattore sarà una donna, Elisa Billato, mentre il nuovo responsabile della Tgr Friuli Venezia Giulia in lingua italiana sarà Paolo Roncol ...La Banca centrale europea prevede che l'inflazione della zona euro rimanga al di sopra del 3% l'anno prossimo, rafforzando l'ipotesi che Francoforte domani decida per un decimo aumento consecutivo dei ...FRANCOFORTE (Reuters) - La Banca Centrale Europea ha criticato la tassa proposta dal governo sugli extraprofitti delle banche italiane, sostenendo che l'imposta non tiene conto delle prospettive a ...