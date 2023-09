Ultime Notizie Roma del 13-09-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 13 settembre Buona giornata da Francesco Vitale droni russi hanno preso di mira nella notte al sud della regione di Odessa danneggiando le infrastrutture portuali nel distretto della città Portuale di Ismaele prendo 6 persone lo ha riferito il governatore locale di certi gruppi di droni d’attacco sono stati diretti contro il distretto di smile sono stati notati i danni alle infrastrutture portuali ed altre infrastrutture civili ha detto il governatore o lecchi per su telegram sei civili sono rimasti feriti e portato in ospedale tre dei quali in gravissime condizioni aggiunto Il funzionario intanto stretta di mano al cosmodromo di Mosconi tra Putin E chi è il leader nordcoreano accolto dal presidente russo Priano Voltri stazione poi terranno i colloqui Kiev colpisce Come dicevamo il porto della Crimea ritorniamo in Libia continuare ...