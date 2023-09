Ultime Notizie – Roma | 32enne gambizzato | ecco dove

Leggi su informazioneriservata.eu

Unitaliano è stato soccorso poco prima di mezzanotte in strada, in via Alberto Luthuli a Ponte di Nona con una ferita d'arma da fuoco al polpaccio sinistro. A chiamare i poliziotti delle volanti, intervenuti sul posto, sono state alcune persone che hanno trovato il ragazzo in strada. Trasportato al policlinico Casilino, non è in gravi condizioni. Indagini sono in corso da parte degli agenti del Commissariato Prenestino.