Ultime Notizie – “Parodie di politici? Non sono abbastanza divertenti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Se in ‘Fake Show’ ci sarannodi? Volevo che il programma avesse un’atmosfera solare e divertente, e in questo momento non trovo personaggicosì solari eda poter essere protagonisti del programma”. Max Giusti in grande spolvero presenta così il suo nuovo programma ‘Fake Show – Diffidate delle imitazioni’, il nuovo comedy show in format originale italiano realizzato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni. Nello spettacolo, che debutta lunedì 18 settembre in prima serata su Rai2, “i personaggi che vengono parodiati nonquelli originali, è una chiave di lettura nostra che magari vediamo in un personaggio qualcosa di divertente e a volte saremo un po’ cinici, un ...