Ultime Notizie – Nicola Gratteri | chi è il nuovo procuratore di Napoli

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Magistrato anti ‘ndrangheta per eccellenza, da 30 anni sotto scorta,lascia la Calabria, dove ha svolto tutta la sua carriera, per guidare la procura di, l’ufficio requirente più grande d’Italia. Nato nel 1958 a Gerace, è in magistratura dal 1986, è stato prima giudice al Tribunale di Locri, dove poi nel ’91 è diventato sostituto, stesso incarico che ha poi svolto dal ’96 a Reggio Calabria fino al 2009 quando è diventatoaggiunto. Dal 2016 è alla guida della procura di Catanzaro, incarico confermato nel 2021. Una carriera, dunque, interamente spesa nel settore penale e, in particolare, nell’esercizio delle funzioni requirenti, che esercita da oltre 31 anni, nella quale non è mancato l’apprezzamento della politica, fino alla proposta del suo nome da ...

Nelledue settimane, e' aumentato il timore di futuri rialzi dei tassi, visti la forza dell'economia statunitense e il rialzo del prezzo del petrolio. In questo momento, il rendimento - che si ...... stando alle, il lavoro di revisione potrebbe concentrarsi anche sui bonus edilizi e i bonus casa attualmente in vigore. Vediamo allora di seguito quali sono i bonus casa e terreni di ...La debolezza degli sviluppi dell'economia dellesettimane ha alimentato le attese per la seconda possibilità. Tuttavia il persistere dell'inflazione sopra i livelli di guardia potrebbe rendere ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiSport nei Parchi, ecco la nuova palestra a cielo ...

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli". LIVE Sky Tg24

Kim in Russia, scende dal treno blindato: priorità legami con Mosca Sky Tg24

Beach Boys ha avuto luogo alla metà degli anni Settanta, negli Stati Uniti, durante un party pieno di celebrità, tra queste vi era anche John Lennon. Nel suo volume Taupin racconta che Wilson, ...La SEC continua la sua battaglia contro Ripple LABS e spinge per una nuova regolamentazione del settore crypto: il prezzo di Ripple reagisce scendendo sotto 0,5 dollari. Il caso SEC vs Ripple è ...ANCONA- Tre interventi da parte della Croce Gialla ai danni di altrettanti minori rimasti feriti sulla strada ad Ancona nella giornata di oggi (13 settembre). In tutti e tre i casi ...