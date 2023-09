Ultime Notizie – Migranti | gli arrivi da gennaio in Italia | i dati

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – Proseguono gli sbarchi diin. Secondo i, aggiornati dal Viminale alle 8 di questa mattina, sono 123.863 gliindall’inizio dell’anno. Negli ultimi tre giorni si è registrato un picco di 8.141 sbarcati: 2.073 l’11 settembre, 5.018 il giorno successivo e 1.050 nella giornata di ieri. L’ultimo sbarco oggi a Lampedusa, dove un neonato è morto annegato. La mamma del piccolo, che sarebbe ancora minorenne, è all’hotspot di Lampedusa, dove è supportata dalle psicologhe. Dovrebbe essere trasferita al più presto in una struttura in provincia di Agrigento. Secondo quanto emerge, la barca con il bimbo a bordo si sarebbe capovolta perché gli occupanti si sono mossi quando hanno visto arrivare la motovedetta della Guardia costiera. Gli altri ...

Lepossibili candidate in questo speciale mercato sembrano essere Lecce e Salernitana, ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le13 settembre 2023Per quanto riguarda leraccomandazioni relative al testing sui soggetti che accedono nei pronto soccorso, il Ministero ha indicato nella recente circolare che il tampone deve essere effettuato ...Una volta scattato il verde la donna ha chiamato il numero unico d'emergenza, raccontando poi agli agenti che le minacce della scorsa notte sarebbero stato solo ledi una lunga serie. I ...Riforma pensioni del governo Meloni a che punto è eRiforma fiscale ufficiale sempre più vicina Le novità per la casa del governo Meloni Nuovo decreto Lavoro e possibili misure Riforma ...

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli". LIVE Sky Tg24

Kim in Russia, scende dal treno blindato: priorità legami con Mosca Sky Tg24

La Croce rossa: stiamo reggendo nella gestione dell`accoglienza, concentrandoci in particolare sui più fragili, ma è evidente che deve continuare ...Negli ultimi tre giorni si è registrato un picco di 8.141 sbarcati: 2.073 l'11 settembre, 5.018 il giorno successivo e 1.050 nella giornata di ieri. L'ultimo sbarco oggi a Lampedusa, dove un neonato è ...Frank Dancevic, inoltre, non ha potuto contare sull’aiuto di Felix Auger-Aliassime, uomo chiave nel 2022. Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti non hanno vissuto la propria migliore giornata su un campo da ...