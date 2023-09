Ultime Notizie – Larissa Iapichino | niente finale di Diamond League | il motivo

(Di mercoledì 13 settembre 2023)non parteciperà alladella Wandain programma sabato 16 e domenica 17 settembre a Eugene, negli Stati Uniti. A comunicarlo è la saltatrice azzurra con un post pubblicato sui propri profili social nel tardo pomeriggio: “A causa di una distrazione muscolare, non pienamente recuperabile entro domenica, a malincuore non potrò partecipare alladial Prefontaine Classic. Purtroppo fa parte del gioco e la mia stagione 2023 finisce qui. Non posso che essere grata di questo anno ricco di soddisfazioni e magnifiche esperienze. Ora è tempo di riposare e rimettersi in sesto per iniziare al meglio la preparazione in vista del prossimo anno. Grazie a tutti. Ci vediamo presto”. La lunghista delle ...

... anche se nelleore la previsione di un ennesimo ritocco all'insù dei tassi raccoglie ... La lettera da Francoforte Brutte, insomma, per il governo, che già fatica a far quadrare i conti ...A dare la dimensione di quello che sta accadendo a Lampedusa, dove gli sbarchi dei migranti sono incessanti , sono i numeri: Nelle48 ore sono approdate nell'isola quasi 7 mila persone , più del totale degli abitanti di Lampedusa, che conta 6 mila residenti. Il sindaco Filippo Mannino, che assieme al consiglio comunale nel ...Un atto politico che risponde non solo ai drammatici eventi dellesettimane, che hanno conosciuto il picco con la strage di Brandizzo, in Piemonte (dove cinque operai hanno perso la vita, ...... Real Madrid - Napoli ore 16:00 12 dicembre: Napoli - Braga ore 14:00 CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli". LIVE Sky Tg24

Kata, parla la mamma della bambina scomparsa a Firenze: news, ultime notizie Adnkronos

AS ROMA NEWS – Arrivati a metà settimana, con la gara di domenica sera contro l’Empoli sempre più vicina, la Roma ha deciso di “nascondere” la squadra agli occhi dei media, non pubblicando foto o vide ...Ora Allegri darà più spazio a Miretti e Fagioli, già alternative al francese l’anno scorso. In caso di squalifica il club bianconero potrebbe intervenire a gennaio ...Appiedati dai loro velivoli i premier canadese e la ministra degli esteri tedesca: gli aerei di Stato, un tempo vetrina della nazione, sono diventati sempre più un’arma — politica — a doppio taglio ...