Ultime Notizie – la storia di nonna Imelda

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Maestra per un giorno. Dopo il diploma di maturità a 90 anni, oggiStarnini ha coronato un altro sogno: si è seduta dietro la cattedra della scuola Primaria di Userna e ha augurato buon anno scolastico a tutti gli studenti: “Studiate ragazzi, la scuola dopo la famiglia è la cosa più importante della vita”. “Un’emozione fortissima, forse ancora maggiore di quella che ho provato due mesi fa quando ho sostenuto l’esame di maturità fino al diploma”, ha dichiarato la ‘maestra’. “Essere qui in classe con tutti questi bellissimi bambini e bambine con i loro insegnanti, il direttore didattico, il personale della scuola, il sindaco e l’assessore – ha proseguito– è un altro sogno che si avvera, momenti unici che per tutta la mia esistenza ho immaginato di poter vivere: oggi ci sono riuscita”. “Mi raccomando – ha ...

strazianti dalla Libia. Tre volontari della Mezzaluna Rossa libica hanno perso la vita mentre erano in servizio per aiutare le famiglie bloccate dalle inondazioni dopo la tempesta Daniel', ...... se vuoi essere sempre aggiornato sulleRegistrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli". LIVE Sky Tg24

Kim in Russia, scende dal treno blindato: priorità legami con Mosca Sky Tg24

Rispetto alla Classe C e alla Classe E a due porte, di cui raccoglie l’eredità, la nuova Mercedes CLE Coupé è più slanciata ed elegante. Lo spazio abbonda (anche per chi siede dietro) e la guida è ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Ho apprezzato l’annuncio di von der Leyen in merito alla conferenza internazionale contro il traffico di esseri umani, ma non basta. E’ certamente utile discuterne, ma è n ...Si tratta di lavoratori tutti della provincia di Chieti. Nel 2020 un precedente, uno scoppiò causò la morte di tre lavoratori e la fabbrica fu sequestrata ...