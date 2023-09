Ultime Notizie – la misura in Italia e all’estero Tutti i casi simili

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tra polemiche e bagarre in aula, il ticket d’ingresso per accedere alla città di Venezia è diventato realtà. La norma, che era stata prevista dalla legge di bilancio del 2019, è stata approvata ieri in Consiglio comunale con 24 voti a favore e 12 contrari e prevede per chi decide di visitare la città ‘in giornata’, senza pernottare, un ticket di ingresso di 5 euro. Dalla tassa sono esclusicoloro che soggiornano in città, e naturalmente residenti, studenti, lavoratori, forze dell’ordine o forze armate ecoloro che pagano l’Imu nel comune della città lagunare. La decisione ha diviso cittadini veneti e non, e di fatto ha reso il capoluogo veneto la prima città in cui è necessario pagare per entrare senza che ciò sia legato a un servizio per l’ospite. In diversi Paesi del mondo, infatti, esistono già dei contributi d’accesso che vengono ...