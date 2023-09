Ultime Notizie – Kim Jong-un incontra Putin | cosa ha detto il leader nordcoreano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) ”La Russia è impegnata in una lotta sacra per proteggere la propria sovranità e sicurezza contro le forze egemoniche”. Lo ha dichiarato ilKim-un nell’incontro con il presidente russo Vladimirpresso il cosmodromo di Vostochny nell’Amur, nell’Estremo Oriente russo. ”Sosterremo sempre le decisioni del presidentee dellaship russa, e saremo insieme nella lotta contro l’imperialismo”, ha aggiunto, sottolineando che “la Corea del Nord sostiene intende ‘continuare a sviluppare le relazioni” con Mosca. ”L’Unione Sovietica ha svolto un ruolo molto importante nella liberazione del nostro paese”, ha proseguito Kim affermando che ”la nostra amicizia ha radici profonde e ora le relazioni con la Federazione Russa sono la prima priorità per il nostro ...

