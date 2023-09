Ultime Notizie – “I miei figli non lo faranno”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Vaccino covid per tutti? No. Firmato, professor Matteo Bassetti. “Non sono assolutamente d’accordo” con i Cdc che negli Stati Uniti raccomandano il vaccino covid aggiornato a tutti da 6 mesi di vita, “non dobbiamo ricommettere il medesimo errore già commesso due anni fa allargando la vaccinazione a tutti da 0 a 100 anni senza nessuna distinzione. Noi dobbiamo, per quanto riguarda l’Italia perché ovviamente a me dei Cdc interessa sinceramente poco, cercare di evitare gli errori commessi nel passato”, dice all’Adnkronos Salute Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando la nuova raccomandazione sulle vaccinazioni Covid negli Usa. Su suoi ragazzi Bassetti è lapidario: “Ie mia moglie non si vaccineranno”. “Ricordo che la quarta dose è stata fatta dall’8% della popolazione da 0 a 100 anni, ...

Inoltre, quest'possono anche essere utilizzate per migliorare la diagnosi delle malattie cardiovascolari, evidenziando le placche nei vasi sanguigni. La scoperta apre nuove strade per lo ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...Media di Beirut riferiscono di un cessate il fuoco raggiunto nelleore dopo intensi negoziati tra Fatah, il partito del presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen), e Hamas, l'altro ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui TEMI: Francesco SoggiupadruAddio a ...

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli". LIVE Sky Tg24

Ultime notizie. Kim in Russia per incontrare Putin. Usa, avviato impeachment contro Biden Il Sole 24 ORE

L'ultimo discorso della presidente della Commissione europea sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo, in sessione plenaria a Strasburgo: una ...A oggi sono ricoverate in ospedale 218 persone (36 in più rispetto alla settimana precedente, più 19,8%), di cui 6 (3 in più, più 100%) si trovano in terapia intensiva ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...