Ultime Notizie – Fashion Week New York | intruso in passerella ‘scambiato’ per modello

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Pochi secondi di celebrità, però, perché è intervenuta la sicurezza che lo ha preso di forza e portato via Buffo siparietto alladi New, dove un giovane si è imbucato e ha cominciato a sfilare con una cuffia rosa da donna anni Cinquanta e un sacco trasparente grande della spazzatura. Grazie al suo incedere sicuro e all’originale abbigliamento il pubblico l’ha preso percome racconta il Telegraph tanto che in molti lo hanno anche applaudito. Pochi secondi di celebrità, però, perché è intervenuta la sicurezza che lo ha preso di forza e portato via. Sempre secondo il Telegraph si tratterebbe dello “scherzetto di un influencer”, “un certo Fred Beyer con oltre 65mila follower su Instagram e quasi 300.000 abbonati su YouTube”. Non è stato, comunque, uno scherzo tanto originale. Già l’anno scorso ...