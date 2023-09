Ultime Notizie – Dengue Italia 2023 | 165 casi da inizio anno a oggi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – Crescono idiin. Dasono stati 165, di cui 19 autoctoni. A fare il punto è l’Istituto superiore di sanità con gli ultimi dati disponibili on line. “Dall’dell’sono stati notificati anche 146diimportati da altri Paesi”, per un totale quindi di 165 contagi fra autoctoni e importati. Quelli “autoctoni” sono “riferiti a tre episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi (14confermati), in provincia di Latina (2) e in provincia di Roma (3). “La trasmissione del virusin questa stagione è sostenuta dalle condizioni climatiche favorevoli alla proliferazione del ...