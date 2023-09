Ultime Notizie – Csm | Gratteri nominato procuratore di Napoli

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nicolaè il nuovodi. Lo haa larga maggioranza Consiglio superiore della magistratura.lascia la procura di Catanzaro e prende il posto lasciato vacante da Giovanni Melillo,nel 2022nazionale antimafia e antiterrorismo.ha ottenuto 19 voti, prevalendo sugli altri due candidati proposti dalla commissione per gli incarichi direttivi: 5 voti sono andati a Giuseppe Amato,di Bologna, e 8 a Rosa Volpe, aggiunto a. In suo favore hanno votato, tra gli altri, il vicepresidente, Fabio Pinelli, e ilgenerale della Cassazione, Luigi Salvato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Nelledue settimane, e' aumentato il timore di futuri rialzi dei tassi, visti la forza dell'economia statunitense e il rialzo del prezzo del petrolio. In questo momento, il rendimento - che si ...... stando alle, il lavoro di revisione potrebbe concentrarsi anche sui bonus edilizi e i bonus casa attualmente in vigore. Vediamo allora di seguito quali sono i bonus casa e terreni di ...La debolezza degli sviluppi dell'economia dellesettimane ha alimentato le attese per la seconda possibilità. Tuttavia il persistere dell'inflazione sopra i livelli di guardia potrebbe rendere ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiScuola, confermati contributi e bonus per le famiglie ...

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli". LIVE Sky Tg24

Kim in Russia, scende dal treno blindato: priorità legami con Mosca Sky Tg24

"Fondazione internazionale Menarini è felice di promuovere questo evento, unico nel suo genere, che coniuga le ultime novità della ricerca spaziale con le sfide etiche, politiche e legali che ...CASALBORDINO – Mentre alla Esplodenti Sabino di Casalbordino (Chieti) le operazioni di soccorso vanni avanti dopo l’incidente avvenuto in mattinata, è prevista per domani, dinanzi al gup del Tribunale ...PORTO SAN GIORGIO- Erano da poco passate le 21 di ieri, martedì 12 settembre, quando è scattato un sos in una casa di Porto San Giorgio. Sono subito arrivati i soccorsi, ...