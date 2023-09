Ultime Notizie – cosa ha detto in assemblea nazionale

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Le europee, la riorganizzazione del partito, la difesa a spada tratta della sorella, delle nomine fatte e di se stessa, perché Giorgia Meloni si sente costantemente sotto attacco, assieme alla sua famiglia e al suo partito, con una ‘macchina’ del fango sempre pronta a colpire. Unendo i puntini, sono questi i temi clou dell’intervento con cui la presidente del Consiglio ha aperto l’di Fratelli di Italia, la prima dopo la febbrile ascesa a Palazzo Chigi. Una mattinata in cui cronisti e cameramen hanno cercato di guadagnare spazio a colpi di spintoni nella stradina stretta di via Alibert, a due passi da Piazza di Spagna. IL NERVOSISMO DI LA RUSSA Tra i primi ad arrivare il presidente del Senato Ignazio La Russa: visibilmente nervoso – tanto da strigliare una giovane cronista prima di lasciarsi le porte scorrevoli del Centro congressi ...

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sullewebinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Redazione Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Kim in Russia, scende dal treno blindato. LIVE Sky Tg24

Ultime notizie. Kim in Russia per incontrare Putin. Usa, avviato impeachment contro Biden Il Sole 24 ORE

Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. 14 luglio 2023: la sonda Chandrayaan-3, che in sanscrito significa modulo lunare, inizia il ...La prima di Spalletti. Trascinata da un super Frattesi, l'Italia supera per 2-1 l'Ucraina e si rimette in corsa per la qualificazione diretta a Euro 2024. Il ...Voeller torna in panchina dopo 18 anni e fa felice la Germania: 2-1 alla Francia Tra le tante amichevoli in programma da segnalare il ritorno alla vittoria della Germania, reduce da 1 punto nelle ...