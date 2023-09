Ultime Notizie – attacco funziona | cosa è successo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’Ucraina attacca il porto di Sebastopoli, colpiti una nave e un sottomarino della Russia. Kiev ha lanciato nella notte 10 missili da crociera Storm Shadow contro un cantiere navale di Sebastopoli. Il blogger militare russo Rybar precisa che i missili sono stati lanciati da aerei Su-24M sul Mar Nero. Rybar aggiunge che le difese aeree, compreso un Pantsir-S1, hanno abbattuto sette missili, ma ammette che “sfortunatamente, tre missili Storm Shadow hanno raggiunto il loro obiettivo: la nave da sbarco Minsk e il sottomarino Rostov sul Don, che erano nel bacino di carenaggio, hanno subito danni di vario grado”. Il Rostov sul Don è un sottomarino relativamente moderno di classe Kilo in grado di trasportare missili da crociera Kalibr. Non c’è ancora una conferma ufficiale dell’entità del danno arrecato. “Dopo una lunga pausa, gli attacchi missilistici da crociera sulla Crimea sono ...

Tra leche non si vorrebbero mai dare la morte di un neonato dopo essere finito in acqua ...una nota alla stampa lanciando un nuovo allarme dopo gli oltre 100 sbarchi registrati nelle...Le prestazioni agli invalidi civili rappresentano il 6% del totale; perci sono le pensioni di invalidità e le pensioni e assegni sociali che rappresentano rispettivamente il 4% e il 2%. Con ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli". LIVE Sky Tg24

Ultime notizie. Kim in Russia per incontrare Putin. Usa, avviato impeachment contro Biden Il Sole 24 ORE

In televisione ha lavorato per Mediaset, La7 e Rai. In quest’ultima azienda, dopo essere entrata nel 2005 come redattore ordinario, ricopriva fino ad oggi, e dal 2010, l’incarico di Caposervizio. E’ ...una terza al civico 13 via Dante da Castiglione ed infine un’ultima, piazzata dopo le prime tre, in piazzale Galilei. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Firenze iscriviti gratis alla ...Contrastare lo spopolamento mantenendo ed incrementando i servizi sul territorio è l'obiettivo che si è posto il Comune di Mornese ...