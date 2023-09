UFFICIALE – Fernando Santos non è più l’allenatore della Polonia

(Di mercoledì 13 settembre 2023)non è più. Termina qui la breve avventura del CT lusitano sulla panchina biancorossa attraverso un comunicato diffuso poco fa da parteFederazione. Una notizia ormai nell’aria dopo le ultime uscite delle Aquile, e confermata anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Sono appena 6 le partite in cui l’ex tecnico del PAOK Salonicco ha guidato la nazionale polacca con un bottino di 3 vittorie e 3 sconftte. L’ultima fatale sul campo dell’Albania per 2-0 che complica il camminoverso Euro 2024, costringendo al cambio in panchina.: breve esperienza negativa per il portoghese Dopo l’esonero di Flick, questa sosta per ...

Conclusa agli ottavi di finale contro la Francia l'avventura a Qatar 2022, alla guida di Lewandowski e compagni lo scorso 24 gennaio era arrivato Santos, tecnico portoghese con un ... La nazionale ha annunciato la decisione sul tecnico portoghese dopo i recenti risultati negativi Polonia, è Santos non sarà più alla guida della Nazionale. L'allenatore, dopo la pesante sconfitta contro l'Albania che ha complicato la situazione in vista dei prossimi Europei, è stato ...

Salta un'altra panchina importante nelle nazionali europee: Fernando Santos è stato esonerato dalla Polonia. Il tecnico portoghese viene licenziato dopo appena 8 mesi dal suo arrivo a gennaio.