Ue | Salvini | Lega mai in maggioranze con Socialisti

Così il vicepremier e leader della, Matteo, intervistato dalla stampa estera a Roma. . 13 settembre 2023Lo ha detto il vice premier e segretario dellaMatteo, in conferenza stampa alla Stampa estera, ribadendo la sua proposta di un accordo tra "le tre famiglie del centrodestra: popolari, ...... con la presenza del segretario federale, nonché vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo. Si tratta della prima festa dellain Sicilia, con la presenza di ...... oggi c'è stato un passo indietro ufficiale, in blocco, contro la gestione attuale della. Tre ... L'iniziativa arriva a due mesi di distanza dall'addio alla segreteria provinciale di Paolo. ...

Attivista pro Ong protesta al congresso della Lega. Salvini la zittisce così ilGiornale.it

“Daje romani”. Così Salvini prova a rianimare la Lega nazionale la Repubblica

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "A Pontida abbiamo scelto un solo movimento in rappresentanza di tutti, ed è Marine Le Pen. Nella nostra famiglia ci sono tanti movimenti e non potevamo invitare tutti". Lo ...« Quando ti arrivano 120 mezzi (che sbarcano migranti, ndr) non è un episodio spontaneo, ma è un atto di guerra. Per la società italiana questo è il ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - Tempistica sfortunata con cui Berlino e Parigi e hanno chiuso alla solidarietà per quanto riguarda la gestione dei migranti: l'Italia è lasciata sola". Lo dice Matteo Salvi ...