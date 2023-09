Ue | Renzi | ' bene regolamento | se devo lasciare incarichi li lascio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set (Adnkronos) - "Questa legge va benissimo. Gli scandali sono di chi prende tangenti, non di chi fa attività legale. E' giusto, le regole del Parlamento europeo anno benissimo. Non ho nessuna difficoltà a dire che semi candido per l'Europa anche rinunciando a tantia livello internazionale lo faccio, perchè situazione preoccupa, l'Europa non tocca palla". Lo ha detto Matteoa 'L'aria che tira' su La7 a proposito del nuovodel Parlamento europeo. "Le leggi le ho sempre seguite, ma mi hanno massacrato. Se per dare una sveglia, certo che li", ha aggiunto il leader di Iv