Ue | Renzi | ‘bene regolamento | se devo lasciare incarichi li lascio’

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set (Adnkronos) – “Questa legge va benissimo. Gli scandali sono di chi prende tangenti, non di chi fa attività legale. E’ giusto, le regole del Parlamento europeo anno benissimo. Non ho nessuna difficoltà a dire che semi candido per l’Europa anche rinunciando a tantia livello internazionale lo faccio, perchè situazione preoccupa, l’Europa non tocca palla”. Lo ha detto Matteoa ‘L’aria che tira’ su La7 a proposito del nuovodel Parlamento europeo. “Le leggi le ho sempre seguite, ma mi hanno massacrato. Se per dare una sveglia, certo che li lascio”, ha aggiunto il leader di Iv L'articolo CalcioWeb.

Così il leader di Italia Viva, Matteo, che poi aggiunge: 'Oggi la Premier predica, ma in passato i suoi hanno spesso razzolato male. Io difenderò sempre tutti i miei avversari dagli ...I cantanti sono bravi e si capisceciò che dicono anche senza l'aiuto delle parole". La ... la formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona Dott.ssa Luigina, per il ...... non presenterà emendamenti correttivi al provvedimento varato giovedì scorso dal governo per inseguire, come dice il fiancheggiatore Matteo, il "consenso emotivo", "la pancia" degli italiani: ...Lo ha detto Matteoa 'L'aria che tira' su La7 a proposito del nuovo regolamento del Parlamento europeo. "Le leggi le ho sempre seguite, ma mi hanno massacrato. Se per dare una sveglia devo ...

Renzi: "Vergognati compagno Landini, la Cgil sul Jobs Act ha ... Il Riformista