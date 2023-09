(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “L'a Marioda partePresidente Ursula von der Leyen non è solo un riconoscimento al valore dell'ex Presidente del Consiglio esua levatura di. È soprattutto una presa d'atto e, speriamo, una indicazione di marcia per tutta l'Unione, il cui futuro è legato alla capacità di competere attraverso riforme, ricerca ed innovazione. E su questo dovrebbe dare indicazioni anche Meloni, che invece tace sulle riforme del Pnrr, a partire dalla concorrenza”. Lo afferma il deputato di Più Europadetto

Nonostante ladi Battisti abbia cercato di rimanere fuori dai riflettori, nel corso degli anni ci è finita lo stesso. Oltre, come detto in precedenza, dell'essere accusatafine del ...È morta, all'età di 93 anni, Concetta De Lumè,di Querino Sabato. Sentite condoglianze ai figli Mimina con Vittorio, Eraldo con Ippazia, alla nuora Angela, ai nipoti e a tutti i familiari.Rimastanel 1807, si risposò col barone Edward von Ungern Sternberg, nipote del primo ... in base a numerose prove, figlia dei conti di Joinville, Maria Stella spese il restosua vita col ...... il mondo dopo l'invasione dell'Ucraina" , con Stefania Craxi (presidente Commissione Affari Esteri Senato), Lorenzo Guerini (presidente del Copasir), Benedetto(deputato Piu' Europa), ...

Manovra: Della Vedova (+E), 'su Pil sonora fesserie di Meloni' La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: Ue: Della Vedova, 'Draghi statista europeo, bene incarico' La Svolta

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “L’incarico a Mario Draghi da parte della Presidente Ursula von der Leyen non è solo un riconoscimento al valore dell’ex Presidente del Consiglio e della sua levatura di st ...E' stata intitolata questa mattina alla memoria di suor Chiara Di Mauro la scalinata che conduce alla grotta della parrocchia Maria Santissima Addolorata, a Grottasanta. E' stato il sindaco ...Tutto mentre è la stessa presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, a evocare ‘trappole’ e ‘fango’ contro di lei e il partito: “Se qualcuno dovesse pensare che l’anno passato sia stato ...