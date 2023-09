Ucraina | nave e sottomarino russi colpiti a Sebastopoli da missili britannici E’ il colpo più grave sul mare

... "Se una grandeanfibia russa era stata già colpita altre volte, la distruzione di un sottomarino invece è un fatto unico destinato a passare alla storia, poiché l'non ha capacità per ...Duro colpo alla marina russa. L'intelligenceha infatti riferito di aver colpito una 'grandeda sbarco russa e un sottomarino ' durante un attacco notturno a Sebastopoli , nella Crimea occupata. Importante porto e base navale per la ...Anche per questo molti aiuti stanno pervenendo via mare, come lacarica di materiali sanitari ... Al livello internazionale, dopo l'inizio della guerra contro l', nel febbraio 2022, gran ...🔊 Ascolta l'articolo Attacco notturno al porto di Sebastopoli Nella notte, l'ha lanciato un attacco contro il porto di Sebastopoli, colpendo unada sbarco e un sottomarino russi. Il lancio di 10 missili da crociera Storm Shadow da parte di aerei Su - 24M è ...

Ucraina, missili sul porto di Sebastopoli: attacco funziona, cosa è successo Adnkronos

Kiev colpisce in Crimea: una nave e un sommergibile a fuoco a Sebastopoli la Repubblica

Durante la notte fra martedì 12 e mercoledì 13 settembre 2023, una pioggia di missili si è abbattuta sul porto filorusso di Sebastopoli danneggiando un sottomarino d'attacco migliorato della classe Ki ...A Sebastopoli, in Crimea, la grande nave da sbarco russa Minsk è stata distrutta, colpito il sottomarino Rostov sul Don: "Se una grande nave anfibia russa era stata già colpita altre volte, la distruz ...Un attacco missilistico nel cuore militare della Crimea, la penisola meridionale ucraina annessa unilateralmente dalla Russia dal 2014. Forse il più importante contro obiettivi navali ...