Ucraina | le Russia mantiene una ' difesa attiva' e prepara la campagna autunnale

... e alla controffensiva. Lenta sì da un punto di vista territoriale, ma costosissima in uomiL'Occidente deve prepararsi per una lunga guerra ine affrontare unasempre più ostile anche dopo che questa sarà finita. Lo ha detto il capo militare ceco Karel Rehka. Dopo settimane in cui alcuni ufficiali militari occidentali hanno ...Mercoledì il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dichiarato che le sue forze stanno mantenendo una "difesa attiva" di fronte alla controffensiva dell'e che Mosca non ha altra scelta che vincere. Shoigu ha detto che la campagna autunnale è ormai iniziata e ha ammesso in un commento ad un giornalista della TV statale Rossiya - 1 che la ...... il Military Media Center ucraino ha anche osservato che le forze russe stanno sempre di più spostando le riserve dalle profondità del territorio russo verso la linea del fronte inper paura ...

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli". LIVE Sky Tg24

"I prossimi possiamo essere noi": la minaccia russa vista dal Baltico ilGiornale.it

Kiev, 13 set. (Adnkronos) - Più di 100 infrastrutture portuali sono state danneggiate dagli attacchi russi ai porti ucraini dal 18 luglio. Lo ha detto il vice primo ministro ucraino Oleksandr Kubrakov ...Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, si è recato a Pechino in Cina quale inviato del Santo Padre Francesco ...Mosca, 13 set. (Adnkronos) – La Russia darà una risposta immediata ed estremamente dura all’Estonia se Tallinn dovesse procedere con la minaccia di confiscare i beni russi e trasferirli in Ucraina. Lo ...