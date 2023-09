Ucraina | la missione del Papa | il card Zuppi a Pechino

Dopo il pareggio con la Macedonia del Nord gli azzurri salgono a 7 punti in classifica nel girone C agganciando proprio l'e la Macedonia che supera Malta, ma con una partita in meno per l'...Spalletti, l'prova a mettere paura agli Azzurri pressando alto, ma di fatto non succede più nulla fino al 93 .compiuta, anche se con qualche affanno di troppo....e martoriata". Il momento di preghiera dei cristiani ha visto l'intervento del cardinale Matteo Zuppi, che prima della fine della cerimonia è partito alla volta della Cina per la sua...cardinale che è in partenza per ladi pace che dopo le tappe a Kiev, Mosca e Washington lo porta in queste ore a Pechino. "Quando arriva questo tempo per chi combatte in una trincea...

Ucraina, Zuppi vola in Cina. I tentativi (vani) della missione di pace del Vaticano TGLA7

Il cardinale Zuppi in missione in Cina «alla ricerca di una pace giusta» Avvenire

Missione compiuta per l’Italia di Spalletti, che grazie alla vittoria contro l’Ucraina dimentica la Macedonia e riparte in classifica nel girone di qualificazione. Uno dei protagonisti della partita è ...Arriva a San Siro la prima vittoria di Luciano Spalletti alla guida della nazionale italiana. Gli azzurri giocano una buona partita e si ...La quarta tappa della missione di pace vaticana ... è vicina a dare il via libera all'invio di missili a lungo raggio muniti di bombe a grappolo all'Ucraina. Secondo fonti citate da Reuters, gli Stati ...