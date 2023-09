Ucraina | attacco a Sebastopoli | colpiti sottomarino e nave Russia

I missili di Kiev colpiscono un cantiere navale L'attacca il porto di Sebastopoli, colpiti una nave e un sottomarino della Russia. Kiev ha ... In riferimento all'notturno, il capo dell'...Ventiquattro persone sono rimaste ferite e almeno due navi danneggiate durante l'missilistico ucraino su Sebastopoli, in Crimea. Colpito il cantiere navale dove, a seguito dell', è scoppiato un incendio. Si tratta del principale impianto di costruzione e manutenzione della flotta russa del Mar Nero, SevMorZavod. I canali di propaganda russi avevano annunciato che ...... Raspadori - Lindstrom sembra il ballottaggio per la terza maglia incontro il Genoa. Ma ... VIDEO Gli highlights di Italia -2 - 1... che ha esaurito vaste scorte in oltre 18 mesi di guerra in. Mosca e Pyongyang hanno negato ... droni e sottomarini d'. Nei filmati diffusi dall'agenzia di stampa RIA, si vedono Kim e ...

L'Ucraina attacca il porto di Sebastopoli, colpiti una nave e un sottomarino della Russia. Kiev ha lanciato nella notte 10 missili da crociera Storm Shadow contro un cantiere navale di Sebastopoli. Il ...Kiev, 13 set. (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco con 44 droni kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana sugli oblast di Odessa e Sumy, in Ucraina, oggi 13 settembre. Secondo le ultime news ...Sono alti uguali, si capiscono, parlano di armi e di auto: occhi puntati su Vladimir Putin e Kim Jong-un, che oggi si ritrovano in un cosmodromo dell’immensa Russia come due vecchi amici. Mentre a Pec ...