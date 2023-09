Ucraina | attacco a Sebastopoli | colpiti sottomarino e nave Russia

L'attacca il porto di Sebastopoli, colpiti una nave e un sottomarino della Russia. Kiev ha ... In riferimento all'notturno, il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, ...La Russia ha lanciato uncon 44 droni kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana sugli oblast di Odessa e Sumy, in, oggi 13 settembre. Secondo le ultime news diffuse dall'aeronautica militaresu ...Ventiquattro persone sono rimaste ferite e almeno due navi danneggiate durante l'missilistico ucraino su Sebastopoli, in Crimea. Colpito il cantiere navale dove, a seguito dell', è scoppiato un incendio. Si tratta del principale impianto di costruzione e manutenzione della flotta russa del Mar Nero, SevMorZavod. I canali di propaganda russi avevano annunciato che ...... Raspadori - Lindstrom sembra il ballottaggio per la terza maglia incontro il Genoa. Ma ... VIDEO Gli highlights di Italia -2 - 1

L'Ucraina attacca il porto di Sebastopoli, colpiti una nave e un sottomarino della Russia. Kiev ha lanciato nella notte 10 missili da crociera Storm Shadow contro un cantiere navale di Sebastopoli. Il ...Kiev, 13 set. (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco con 44 droni kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana sugli oblast di Odessa e Sumy, in Ucraina, oggi 13 settembre. Secondo le ultime news ...Sono alti uguali, si capiscono, parlano di armi e di auto: occhi puntati su Vladimir Putin e Kim Jong-un, che oggi si ritrovano in un cosmodromo dell’immensa Russia come due vecchi amici. Mentre a Pec ...