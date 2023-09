Tv | Formigli riparte con ' Piazzapulita' | ' faremo un ' fact-checking' su promesse governo' *

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "'' è il programma più longevo della prima serata della tv italiana, dal 2011 non ha mai cambiato nome e collocazione rimanendo fedele a se stesso. E' un talk ibrido, che ha al suo interno un tasso di filmati, reportage e inchieste che poche trasmissioni possono vantare, dove c'è un lavoro approfondito. Un mix originale tra talk e filmati abbastanza unico, e questa natura del programma è vincente e non si cambia". Corradopresenta così, in un'intervista all'Adnkronos, la 14ma edizione di '', al via da domani, giovedì 14 settembre, su La7, come di consueto a partire dalle 21.15. "E se 'format che vince non si cambia', molte sono le novità della trasmissione, a partire dai volti che saranno protagonisti. "Avremo come novità in esclusiva Romano Prodi -annuncia ...