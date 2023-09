Tutto pronto per la 43ª edizione di ‘Enologica Montefalco – Abbinamenti’

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dal 15 al 17 settembre degustazioni, iniziative in cantina ed esperienze al calar del sole Il vino in abbinamento al cibo, all’arte e alla musica: sono le parole chiave dell’alle porte di “Enologica– Abbinamenti”, in programma nel bellissimo borgo dida venerdì 15 a domenica 17 settembre, evento organizzato dal Consorzio Tutela Vinie La Strada del Sagrantino. Protagonisti saranno i grandi vini del territorio die Spoleto, tra gastronomia d’eccellenza, musica e arte. Tre giorni di degustazioni, laboratori, iniziative in cantina ed esperienze al calar del sole. Anche quest’anno, il vino sarà centro gravitazionale e principale connettore di tutte le iniziative inserite nel programma della manifestazione: dall’andare alla scoperta delle cantine fino ...

Ora non tutti i problemi sono risolti, come non eradisastroso dopo il pari con la Macedonia ... ora è un centrocampista di alto livello ea ritagliarsi sempre più spazio in Nazionale e ...Lewis Santer èa interpretare il personaggio di Tigger. Lo vediamo sul set sanguinolento ... Una serie di efferati omicidi commessi da Pooh e Pimpi, ildiretto dal regista Rhys Frake - ...... semprea offrire allo spettatore una via di fuga, una rassicurazione sull'intrinseca bontà ... nel carcere libico si praticano violenze e abusi maresta sullo sfondo; l'Italia non è di ...... il club avrebbe ancora qualche dubbio LIONE (FRANCIA) - Gennaro Gattuso è. Avrebbe detto sì ... Sembrava fatta e, invece, secondo la stampa francese, il rischio che saltiè un'opzione ...

America's Cup, tutto pronto per le regate preliminari Adnkronos

CS - Dopo lo sport, il Patrono. Tutto pronto per la festa - San Donato Milanese Comune di San Donato Milanese

Partirà a breve l’Anno Accademico anche presso il Polo Universitario di Grottaminarda. C’è ancora tempo per le iscrizioni. Il Consigliere delegato all’Università, Antonio Vitale, ricorda che da quest’ ...Volete vivere la magia del volo in mongolfiera Non c'è bisogno di andare in Cappadocia. Basta trovarsi in Puglia dove arriveranno mongolfiere da tutto il mondo per il primo raduno ...Tutto è pronto per l’accoglienza in presenza dei 220 alunni neoiscritti alle prime del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo ...