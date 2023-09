Il 13 settembre 1931, la Fiorentina inaugura il nuovo stadio 'Giovanni' con una vittoria contro l'Admira di Vienna. La costruzione, iniziata un anno prima, venne ultimata nel 1933 grazie ai fondi del proprietario de La Nazione, Egidio ...... questa è stata innanzitutto l'occasione per riunire i suoi tre figli,e tre attori, ... spiega Garrel che ha affidato la fotografia del film, a colori, al grande dop Renato. "Ho deciso di ...E che il Ds è un italiano, Andrea, cinquantaduenne bresciano. Inzaghi e Zhang con la Coppa ...spagnoli hanno dalla loro un potenziale economico in grado sicuramente di far vacillare quasi...... Mauro Milano, presidente dell'associazione "Paolo Filippi' ('C'è un Paolo Filippi che... Valerio Vanin, presidente di Associazione Idea Onlus, che ha ricordato il fondatore Paolo, anche ...

Tutti al "Berta", c'è l'Admira. Quel 13 settembre di 92 anni fa Quotidiano Sportivo

La Danza come arte aperta a tutti: libertà, creatività ed inclusione AltaRimini

Redacon (acronimo che sta per Redazione della Cooperativa Novanta) è un portale online gestito interamente da una redazione e una rete di collaboratori attivi nel mondo dell’informazione che ...Ha soltanto 24 anni, è balestriere da tre e indossa ancora il costume del gruppo musici Simone Vagnarelli di Gubbio, re di piazza Torre di Berta nell’edizione 2023 del Palio della Balestra di settembr ...Dopo un’ora e quattordici minuti e di corsa sul tanto celebre quanto esigente percorso di Les Gets, in Francia, Mona Mitterwallner ha vinto la gara odierna della Coppa del Mondo di mountain bike cross ...