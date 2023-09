Turista danese muore cadendo dalla bici mentre visita il Gran Sasso

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... il giovane talento del Lecce, è stato convocato dalla nazionaleUnder 21 in occasione della ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... Il ricordo del centrocampistarimarrà vivo nella storia del Lecce ma, grazie all'arrivo del ...... ma che ildebba fare fino a oltre cinquanta telefonate per poter parlare con qualcuno che ... Ve la immaginate la faccia di uno di uno svedese Manco fossero in ferie un paio di giorni ...... ma che ildebba fare fino a oltre cinquanta telefonate per poter parlare con qualcuno che ... Ve la immaginate la faccia di uno di uno svedese Manco fossero in ferie un paio di giorni ...

Cronaca L'Aquila - 13/09/2023 08:51 - Un turista danese, Martin Dahl Kristensen di 71 anni ha perso la vita ieri intorno alle 16 cadendo dalla sua in bici, mentre stava facendo una ...Si era fermato per fare qualche foto poi la pedalata per raggiungere il gruppo e l’incidente che non gli ha lasciato scampo. Martin Dahl Kristensen di 71 anni di nazionalità danese ...L’AQUILA – Si era fermato per fare qualche foto al panorama in area parco del Gran Sasso, poi la pedalata per raggiungere il gruppo e l’incidente che non gli ha lasciato scampo. Martin Dahl Kristensen ...