Turchia-Italia oggi in tv | data | orario e diretta streaming | qualificazioni Europei U21 2025

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la seconda giornata delleagliU21. Archiviato il deludente pareggio a reti bianche in Lettonia, gli azzurrini di Carmine Nunziata sono chiamati ad affrontare un’altra trasferta molto complicata. La sfida contro i turchi assume un grande valore perché, in caso di mancata vittoria, il percorso verso la qualificazione si complicherebbe dopo sole due gare. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 12 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Rai 2, mentre losarà affidato a RaiPlay. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà ...

Turchia Italia U21 0-2, prima vittoria azzurra nelle qualificazioni a Euro 2025 Sky Sport

Qualificazioni Europei U21 Turchia-Italia 0-2: Miretti e la perla di Nasti regalano la prima vittoria Virgilio Sport

Si sblocca nelle qualificazioni per Euro 2025 l'Italia Under 21, che stasera (martedì 12 settembre) ha vinto in Turchia 2-0 regalando il primo successo al nuovo tecnico Carmine ...