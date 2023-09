(Di mercoledì 13 settembre 2023) Milano, 13 set. (Adnkronos Salute) - Scienziati italiani e internazionali hanno scoperto iche influenzano l'esito dellanei bambini condi. In questi, infatti, ildilinfoblastica acuta (Lla) è molto alto, nonché associato a un'elevata tossicità delle terapie e a un tasso di mortalità preoccupante. Identificare le caratteristiche genetiche che li espongono a questa minaccia è dunque cruciale per aumentare le speranze di cura e sopravvivenza. Lo studio, pubblicato su 'Hemasphere', ha coinvolto i ricercatori della Fondazione Tettamanti di Monza, colleghi di Padova e di numerosi centri, anche esteri. Finanziato da ministero della Salute, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Fondazione Cariparo, il lavoro è parte ...

Secondo le statistiche, infatti, più del 30% deivengonoin modo incidentale'. Altro aspetto fondamentale da tenere in conto è la mammella, perché carcinoma alla prostata e carcinoma ...Secondo le statistiche, infatti, più del 30% deivengonoin modo incidentale".Komen Italia " organizzazione che da oltre vent'anni è in prima linea nella lotta aidel seno " ha evidenziato che solo in Italia ogni anno vengonocirca 56.000 nuovi casi di tumore ...Grazie a questa attività sono stati2.964 adenomi avanzati e 353 carcinomi, 'che, in buona ... Positivo, infine il dato sui. Nel 2022 ci sono stati 33.580 nuovi casi, ma il tasso d'...

Tumore alla proposta. 1 uomo su 8 a rischio. Quasi 50 mila casi in ... Quotidiano Sanità

Tumori, scoperti i geni del rischio leucemia nei bimbi con sindrome di Down La Sicilia

Milano, 13 set. (Adnkronos Salute) – Scienziati italiani e internazionali hanno scoperto i geni che influenzano l’esito della leucemia nei bambini con sindrome di Down. In questi bimbi, infatti, il ri ...L'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo aderirà alla campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, in programma dal 1 ...I principali fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori della testa e del collo (in particolare ... contro un'aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata ...