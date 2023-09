Truffe informatiche con metodo “phishing” | denunciate due persone

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato in stato di libertà una trentenne della provincia di Napoli ritenuta responsabile di truffa. Le indagini hanno permesso di far luce su alcune transazioni online, effettuate con la carta prepagata della vittima che, in fase di denuncia, ha disconosciuto tali operazioni. Bloccato immediatamente il flusso, l’attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha consentito di acquisire elementi a carico della donna, che fraudolentemente era riuscita ad ottenere le credenziali di accesso alla “home banking” della malcapitata. Per analoga tipologia di reato, a seguito di denuncia sporta da una signora di Nusco, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato anche un ventenne originario della Libia e residente a Milano. Spesso accade di ricevere strani SMS o e-mail con richiesta di comunicare i propri dati, ...

È bene sapere che le Banche e le Poste Italiane non effettuano mai la richiesta di dati sensibili tramite e - mail perché optano per vie di comunicazione dirette e meno soggette a... il report di Trend Micro Research sulle minacceche hanno colpito nel corso del primo ...ai cybercriminali di utilizzare nuovi tools come WormGPT e FraudGPT e di organizzare nuove, ...Memore però delle raccomandazioni in materia di prevenzione delletelefoniche edche si susseguono da tempo attraverso tutti i canali di informazione, la fabrianese si rivolgeva ...... il report di Trend Micro Research sulle minacceche hanno colpito nel corso del primo ...ai cybercriminali di utilizzare nuovi tools come WormGPT e FraudGPT e di organizzare nuove, ...

