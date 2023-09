Trovata morta nella casa appena affittata | è giallo ad Alcamo

Una giovane donna di circa 23 anni è stataall'interno di un appartamento che aveva affittato solo 24 ore prima. A trovare il corpo senza vita il proprietario dell'immobile. Le ...Una giovane di 23 anni è statain una stanza di un B&B ad Alcamo, in provincia di Trapani. Si tratterebbe, secondo quanto trapela, di una ragazza che martedì 12 settembre si era allontanata di casa facendo perdere le ...Ad Alcamo, una ragazza di circa vent'anni è statain un appartamento. A scoprire il corpo è stato il proprietario, che proprio ieri aveva affittato l'immobile alla giovane. La polizia sta verificando se si tratta della 23enne Paola ...Una ragazza di 23 anni è statain casa, ad Alcamo, nel Trapanese. A scoprire il corpo è stato il proprietario dell'appartamento, che proprio ieri aveva affittato l'immobile alla giovane. Gli agenti stanno verificando ...

Dispersa durante l'alluvione a Senigallia, il cadavere trovato un anno dopo in Puglia AGI - Agenzia Italia

Mistero ad Alcamo, dove una ragazza di circa vent’anni è stata trovata morta in un appartamento. A rinvenire il corpo è stato il proprietario, che ieri aveva affittato l’immobile alla giovane. Sono in ...Una donna di 53 anni, Eva Pernikova, è stata trovata morta all'alba di oggi, 13 settembre, in una piscina a Crispiano ...Mistero ad Alcamo. Una ragazza di circa 20 anni è stata trovata morta in un appartamento nel centro del Trapanese. A scoprire il corpo è stato il proprietario ...