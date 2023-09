Un nuovo record diper Lampedusa in meno di ventiquattro ore: 2.472 migranti su 59 barchini, ma il conteggio è ...di recupero e trasferimento dei soccorsi si sono comunque svolte senza...Nel mese di agosto, a fronte del crescente numero di, il ministro dell'Interno Matteo ... ponendo a loro carico l'onere di dimostrare di non essere maggiorenni, poiché "giungono in ...Gliaumentano È colpa della brigata Wagner . Si registrano ritardi sul Pnrr È colpa di Conte: sonoda spendere 209 miliardi entro il 2026. Non ci sono soldi per la legge di bilancio ...Avevano detto meno accise e meno, sono aumentati le une e gli altri. Queste sono cose che ... un cambio di gomme - leggi, rimpasto - perché si renderanno conto cheministri sono scarsi e ...

Troppi sbarchi, Lampedusa al collasso: "Sembra l'apocalisse" ilGiornale.it

Troppi sbarchi, Lampedusa nel caos "Ci serve lo stato d'emergenza" QUOTIDIANO NAZIONALE

La Croce rossa: «Priorità alle famiglie con bambini». L’ex sindaco: situazione drammatica, flussi da regolarizzare ...Mai così tanti sbarchi in un solo giorno. Fonti raccontano al Giornale che per ora è difficile quantificare il numero degli arrivi. E ora il sistema rischia il collasso: "Siamo allo stremo" ...Dopo il deludente pareggio della Nazionale di calcio con la Macedonia del Nord, che doveva essere la partita del riscatto, direi che siamo arrivati alla frutta. Del resto cosa ci si può aspettare quan ...