Troppe radiazioni E la Francia ritira gli iPhone | ecco quali e perché

... dimostrano che iPhone 12 rientrerebbe pienamente negli standard imposti dai regolamenti europei in termini di emissioni dielettromagnetiche....ha stabilito il temporaneo ritiro dal mercato di questo modello di smartphone perché emette...(W/kg) e la normativa europea prevede un limite massimo di 4 W/kg per l'assorbimento di...Le autorità francesi hanno ordinato ad Apple di sospendere le vendite dell' iPhone 12 perché emetteelettromagnetiche. Secondo l'agenzia francese che regola le frequenze radio, l'ANFR, i test hanno rilevato che il modello emette più onde elettromagnetiche suscettibili di essere ...La Francia ha ordinato ad Apple di interrompere le vendite di iPhone 12 e di 'riparare' i dispositivi esistenti per paura che emettanoelettromagnetiche . L'ANFR, agenzia francese che regola le frequenze radio, ha dichiarato sul suo sito web che i test hanno rilevato che l'‌iPhone 12‌ emette più onde ...

