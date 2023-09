Triestina | UFFICIALE | Vertainen in Grecia

Commenta per primo Simone Andrea Ganz trova una nuova squadra in Serie C. L'attaccante scuola Milan (classe 2003 ex Como, Juventus, Verona, Pescara, Ascoli, Lecco e) si è accordato col Brindisi per un contratto fino a giugno 2024 con opzione per la stagione successiva....del Girone A di Serie C 2023 - 2024 TRENTO - Dopo la vittoria esterna ottenuta contro la(... Si tratta del primo confrontotra le due formazioni, essendo la squadra ospite una delle ...Dopo la vittoria esterna ottenuta contro la(0 - 1), i Gialloblù del tecnico Bruno Tedino saranno di scena domani pomeriggio sul ... Si tratta del primo confrontotra le due ...Dopo la vittoria al debutto contro la, il Trento sarà di scena domani pomeriggio (domenica 10 settembre) sul terreno dello ... Si tratta del primo confrontotra le due formazioni, ...

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del centrocampista turco Teoman Gündüz. Gündüz, classe 2004, ha sottoscritto con la Triestina ...US Triestina Calcio 1918 annuncia la cessione a titolo temporaneo dell'attaccante finlandese Eetu Vertainen all'Athens Kallithea, squadra militante nella Serie B greca. Il classe ...La Triestina sarà costretta a giocare a Fontanafredda, ma nel frattempo i tifosi puntano il dito contro l'amministrazione comunale. Già annunciati gli eventi al Rocco nel periodo degli eventuali playo ...