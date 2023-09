Trento | la scuola lo promuove e i genitori ricorrono al Tar | «Fategli ripetere l’anno»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Una coppia diresidenti in Trentino Alto Adige si è rivolta al tribunale amministrativo regionale per far bocciare il figlio. Il ragazzino frequenta laelementare e secondo ideveperché ha fatto molte assenze a causa di problemi di salute. Isi sono prima rivolti al consiglio di classe e poi sono andati dai giudici. Spiegando che vorrebbero anche cambiareal ragazzino e hanno presentato una relazione di una psicoterapeuta. Mentre gli insegnanti ritengono che il bambino sia riuscito a frequentare con profittoscolastico anche con le assenze. Stando agli atti depositati dall’avvocata Patrizia Colonna citati oggi dal Mattino i due coniugi puntano ad anteporre il benessere del bimbo alla sua ...

Spiegando che vorrebbero anche cambiareal ragazzino e hanno presentato una relazione di una psicoterapeuta. Mentre gli insegnanti ritengono che il bambino sia riuscito a frequentare con ...... il 5 settembre, preceduti dai bambini dell'infanzia a, il 4 settembre. Gli ultimi alunni che varcheranno per la prima volta il cancello disaranno invece quelli di tre Regioni: Emilia -...In provincia dinel 2019 si contavano 6.162 persone assistite affette da demenza, con un ... Queste informazioni potranno essere riprese e approfondite dallain coerenza con il proprio ...- I genitori di un bambino si sono rivolti al Tar diper chiedere che la promozione del figlio iscritto in unaelementare fosse annullata. Si tratta di un caso singolare, dati i numerosi ricorsi presentati solitamente a fine anno per ...

Scuola, a Trento due genitori fanno ricorso al Tar contro la promozione del figlio: «Bocciatelo per la sua serenità» Corriere della Sera

Figlio promosso, genitori fanno ricorso al Tar per chiedere la bocciatura: il caso a Trento ilGiornale.it

Bolzano, come ogni anno, ha fatto da apripista ma tra le regioni è il Piemonte, assieme a Trentino e Valle d’Aosta, ad aprire per primo le scuole. Domani la campanella [...]suonerà per gli oltre 500mi ...A tornare in aula saranno gli studenti dell'Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto ...Una vicenda che arriva direttamente dalla città di Trento dove una coppia di genitori si è rivolta al Tar per chiedere una richiesta a dir poco insolita. Ovvero che la promozione del figlio, iscritto ...