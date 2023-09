Trento | la scuola lo promuove e i genitori ricorrono al Tar | «Fategli ripetere l’anno»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Una coppia diresidenti in Trentino Alto Adige si è rivolta al tribunale amministrativo regionale per far bocciare il figlio. Il ragazzino frequenta laelementare e secondo ideveperché ha fatto molte assenze a causa di problemi di salute. Isi sono prima rivolti al consiglio di classe e poi sono andati dai giudici. Spiegando che vorrebbero anche cambiareal ragazzino e hanno presentato una relazione di una psicoterapeuta. Mentre gli insegnanti ritengono che il bambino sia riuscito a frequentare con profittoscolastico anche con le assenze. Stando agli atti depositati dall’avvocata Patrizia Colonna citati oggi dal Mattino i due coniugi puntano ad anteporre il benessere del bimbo alla sua ...

ci sono due genitori di che procedono in un altro modo: il loro bambino ha avuto alcuni ... Mamma e papà avevano già chiesto ai professori di bocciare il loro bambino a fine giugno, ma la... Chiedono a gran voce che la promozione del figlio iscritto in una elementare venga annullata. Si tratta di un caso singolare, dati i numerosi ricorsi presentati solitamente a fine anno per ...

